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    首頁　>　社會

    屏東深夜車禍！一家3口火燒車 母與11歲兒雙亡

    車子撞擊力道強。（警方提供）

    車子撞擊力道強。（警方提供）

    2024/11/25 07:41

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉廣興村中正路昨天（24日）深夜近10點45分許發生火燒車車禍，車子撞上民宅圍牆，消防局出動4個分隊前往搶救，車上一家3口，僅父親脫困，母親和年約11歲的小孩雙亡，事故原因調查中。

    警方初步調查，41歲李姓男子駕車，載著38歲劉姓妻子、11歲的孩子，車子行經屏東縣高樹鄉廣興村大路關國小附近的三叉路口時，疑似自撞引起火燒車，屏縣消防局據報，出動三地門、瑪家、高樹、鹽埔分隊前往搶救。

    父親李男受傷送至旗山醫院轉送高雄榮總救治，坐在副駕駛座的劉姓妻子送高樹大新醫院再轉送高雄長庚，急救無效，後座的11歲兒子搶救不及，當場死亡。肇事原因由里港警分局調查中。

    屏東縣消防局今天（25日）上午說明，昨晚派遣高樹、鹽埔、三地門及瑪家分隊出動各式車輛6車12人前往，據報現場為一台自小客車自撞民宅後起火燃燒。消防車輛抵達後立即佈線搶救，火勢於晚間11時5分撲滅並在車內後座發現一具焦屍，車上女性意識模糊、左腳骨折，41歲男性意識清醒、左腳踝骨折，均送醫。

    屏縣里港警分局今天上午也指出，41歲李男駕駛轎車，載38歲妻子劉女及11歲兒子，由高樹鄉中正路東向西往泰山村方向行駛，行經事故地點時不明原因自撞路旁民宅圍牆，車身起火燃燒，現場兒子李童當場死亡，駕駛李男及妻劉女緊急送醫急救，劉女經急救後仍不治身亡；駕駛經酒測後並無飲酒情事，警方將調查相關肇事原因；警方並呼籲駕駛車輛須注意車前狀況及路況，也切勿超速行駛，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。（08:51更新）

    車子撞上民宅圍牆。（民眾提供）

    車子撞上民宅圍牆。（民眾提供）

    車子撞上民宅圍牆引發火燒車。（民眾提供）

    車子撞上民宅圍牆引發火燒車。（民眾提供）

    現場拉起封鎖線。（警方提供）

    現場拉起封鎖線。（警方提供）

    消防人員前往搶救。（屏縣消防局提供）

    消防人員前往搶救。（屏縣消防局提供）

    消防人員前往搶救，車子幾乎燒成廢鐵。（屏縣消防局提供）

    消防人員前往搶救，車子幾乎燒成廢鐵。（屏縣消防局提供）

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