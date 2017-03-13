桃園市小六男童墜樓 遮雨棚、書包保命
男童疑似從4樓洗手檯墜落地下室，撞破遮雨棚緩衝保住一命。（記者鄭淑婷攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區自強國小發生學生墜樓意外，12歲、就讀六年級的陳姓男童，今天上午7點50分被發現疑似從教室4樓摔落地下室，撞破1樓遮雨棚且書包剛好勾住鋼架，他送醫時意識清醒、生命徵象穩定，右大腿骨折、左臉挫傷，目前在林口長庚醫院救治中，男童飽受驚嚇說，他爬上洗手台、想撿東西，其他的都記不清楚了。
案發後校方調閱監視器，男童一早6點56分就由媽媽送到學校，監視器曾拍到他走上2樓，由於監視器有死角，研判男童應該是直接走到4樓教室，不小心從4樓洗手台位置墜落，撞破遮雨棚後跌落在地下室，該處平時幾乎沒有人會過去，由於學校7點50分才開始晨讀、上課，當時校園還太多的老師及學生，沒有人發現或目擊男童墜樓。
直到7點50分晨讀時，辦公室在地下室上方的校護，隱約聽到微弱的哀號聲，探頭察看赫見遮雨棚碰洞，衝到地下室查看發現男童身影，他的書包還勾在遮雨棚鋼架，校方緊急通報119救援，救護人員趕抵將男童送往林口長庚醫院急救，所幸遮雨棚及書包保命，男童右腿骨折、左臉挫傷，但意識清醒、生命徵象穩定，做電腦斷層、超音波並無腦震盪、內出血等狀況。
事發的洗手台高度119公分、縱深70公分，男童身高約158公分、94公斤，為何會發生墜樓意外，男童飽受驚嚇說，記得自己有爬上洗手台、想要撿東西，但對事發狀況已記不太清楚了，趕到醫院的爸爸及師長，叮嚀他好好休養、趕緊把傷養好。
校長陳淑珍表示，男童很乖巧、在校人緣也不錯，近來並無任何異狀，事件應該是意外，事發後校方已緊急啟動校安機制，對男童同班學生做心理輔導，並對提早到校的學生管理重新檢討。
校方表示，對於早到學校的學生，原本都集中在中庭管理，直到上午7點才放行到教室，之後考慮將放行的時間延後。
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