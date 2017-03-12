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偷正露丸被拍下 男子落網還裝傻

2017-03-12  14:23

〔記者余衡／新北報導〕想不到正露丸也有人要偷！新北市板橋區一間藥妝店上月打烊後盤點時，發現架上1瓶正露丸竟然是空盒，內容物卻早已不翼而飛，店家趕緊調閱監視器，果然發現69歲楊姓男子在貨架旁鬼鬼祟祟，立刻向警方報案。

警方調查，楊男當天至店內2樓作勢選購1瓶正露丸，接著拿至3樓角落，趁四下無人拆開包裝，並將內容物放進外套口袋，隨後下樓將空盒放回架上。他離去時僅結帳兩項商品便將正露丸帶走，致店家損失200多元。

楊男到案後供稱，當天在店內本想選購三種商品，後來將其中一罐放回架上，並沒有將包裝拆開取走商品，至於架上為何僅剩空核他並不清楚，全案訊後仍依竊盜罪函送法辦。

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  • 楊男選購正露丸。（記者余衡翻攝）

    楊男選購正露丸。（記者余衡翻攝）

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