麥拉倫戰火延燒？ 郁方尪PO影片自清

2017-03-10 13:31

〔記者陳薏云／新北報導〕藝人郁方的珠寶商丈夫陳昱羲本月4日上午10時許，駕駛要價1600萬的麥拉倫超跑，在新北市石碇區與重機發生車禍，陳告訴警方，是重機駕駛過彎後自摔，車體飛過來撞到超跑，但林姓重機騎士卻告訴警方，是超跑先切中線，為了閃避才導致車禍，昨陳在臉書社團《重機車友－各區路況、天氣回報中心》附上車禍自述影片，強調是重機駕駛自摔才撞上來。

由於陳昱羲認為對方自摔撞車，經媒體報導後，林姓騎士上網喊冤，表示根本是「對方（陳昱羲）切中線過彎」，也有自稱騎士的朋友自稱目擊陳切中線引起車禍，因此引起廣大重機族聲援，許多人認為郁方丈夫說謊。

昨晚臉書社團《重機車友－各區路況、天氣回報中心》的版主PO表示：「與麥拉倫駕駛聯繫，釐清並聆聽駕駛本人說明，駕駛說法是重機自摔滑行到他的車道撞擊。」並附上陳昱羲的自述影片，拍下車禍後地上留有的刮痕，欲證明是林男先自摔滑行。

警方表示，雙方說法有出入，但因目前兩邊都無行車紀錄器，現場也未有監視器，將交由交通大隊釐清事故經過並裁決。警方也呼籲，在事實未釐清前，網友的留言必須自重以免觸法。