| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》江少慶退場 荷蘭追平比數
 首頁 > 社會

女模命案有共犯？ 檢警查出「神秘黑衣人」身分

2017-03-08  19:26

［記者黃捷／台北報導］士林地檢署偵辦女模命案，暫時排除兇嫌程宇的女友梁思惠在場，但案發大樓內監視器拍到，案發當天另名黑衣女子隨同程宇步入大樓電梯，懷疑可能是其他共犯，但檢警調閱其他角度監視器比對，並經死者家屬指認，確定該女子就是被害人，並無「神秘第三人」跟著程宇進案發現場。

檢警3日調閱案發大樓外監視器，被程宇指認誤導，認定同行女子是女友梁思惠，對2人聲押禁見獲准，後續追查卻發現，同行女子其實是被害人陳姓網模，另名戴毛帽女子則是藝人黃甄妮，6日趕緊撤銷對梁女的羈押。

但檢警調查發現，死者大體死狀悽慘，像是「被塞進去一樣」，且案發現場黑暗無照明，認為程宇不可能獨立犯案，懷疑另有共犯，且大樓內監視器也拍到另名戴口罩、手拿礦泉水的黑衣女子，隨著程宇走進電梯，不排除與命案有關，士檢今證實該黑衣女子就是死者。

因程宇仍緊咬梁女涉案，案發後梁女也隨著程宇下台中旅遊，手上並戴著死者手，檢警仍未排除梁女罪嫌，針對扣案的電腦、行動電話等證物進行解讀分析，釐清2人間是否有犯意聯絡。

據了解，梁女原在台中念科技大學，因而在台中租屋，她案發前後曾傳訊息給程宇，抱怨程宇未依約定幫他支付租金，可能因此積欠房租，遭房東解約，2人案發後至台中時，才未住在梁女原來租屋處，而是住在高級飯店，盜刷死者信用卡付帳。

廣告
  • 士林地檢署偵辦女模命案，暫時排除兇嫌程宇的女友梁思惠（圖）在場。（資料照，記者黃捷攝）

    士林地檢署偵辦女模命案，暫時排除兇嫌程宇的女友梁思惠（圖）在場。（資料照，記者黃捷攝）

  • 監視器拍到死者（圖左）與程宇（圖中）一起進入大樓的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    監視器拍到死者（圖左）與程宇（圖中）一起進入大樓的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 程宇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：女模命案有共犯？ 檢警查出「神秘黑衣人」身分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.