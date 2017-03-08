女模命案有共犯？ 檢警查出「神秘黑衣人」身分
2017-03-08 19:26
［記者黃捷／台北報導］士林地檢署偵辦女模命案，暫時排除兇嫌程宇的女友梁思惠在場，但案發大樓內監視器拍到，案發當天另名黑衣女子隨同程宇步入大樓電梯，懷疑可能是其他共犯，但檢警調閱其他角度監視器比對，並經死者家屬指認，確定該女子就是被害人，並無「神秘第三人」跟著程宇進案發現場。
檢警3日調閱案發大樓外監視器，被程宇指認誤導，認定同行女子是女友梁思惠，對2人聲押禁見獲准，後續追查卻發現，同行女子其實是被害人陳姓網模，另名戴毛帽女子則是藝人黃甄妮，6日趕緊撤銷對梁女的羈押。
但檢警調查發現，死者大體死狀悽慘，像是「被塞進去一樣」，且案發現場黑暗無照明，認為程宇不可能獨立犯案，懷疑另有共犯，且大樓內監視器也拍到另名戴口罩、手拿礦泉水的黑衣女子，隨著程宇走進電梯，不排除與命案有關，士檢今證實該黑衣女子就是死者。
因程宇仍緊咬梁女涉案，案發後梁女也隨著程宇下台中旅遊，手上並戴著死者手，檢警仍未排除梁女罪嫌，針對扣案的電腦、行動電話等證物進行解讀分析，釐清2人間是否有犯意聯絡。
據了解，梁女原在台中念科技大學，因而在台中租屋，她案發前後曾傳訊息給程宇，抱怨程宇未依約定幫他支付租金，可能因此積欠房租，遭房東解約，2人案發後至台中時，才未住在梁女原來租屋處，而是住在高級飯店，盜刷死者信用卡付帳。
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