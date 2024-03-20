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中國沉沒漁船大規模搜救3/19中止 海巡署：改併入常規搜尋

海巡署表示，中方19日通知我方，有關東碇水域中國籍「閩龍漁61222號」漁船沈沒搜救案，大規模搜救行動在19日中午12點中止，改併入常規搜尋。 （海巡署提供）

海巡署表示，中方19日通知我方，有關東碇水域中國籍「閩龍漁61222號」漁船沈沒搜救案，大規模搜救行動在19日中午12點中止，改併入常規搜尋。 （海巡署提供）

2024/03/20 00:04

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署金馬澎分署今晚表示，金馬澎分署執行東碇水域中國籍「閩龍漁61222號」漁船沉沒搜救案，經過5天搜救，中方19日通知我方，大規模搜救行動在19日中午12點中止，海巡將改併入常規搜尋。

海巡署表示，3月14日中國閩龍漁61222號漁船於金門東碇水域沈沒，計有中籍船員6人遇難，其中由中方救起2名生還者，我方駐島守軍，發現2名漂流岸際及沈船處大體交由中方帶回，至搜救工作結束止，仍未尋獲2名失蹤船員，海巡署金門海巡隊將併入一般巡邏持續搜尋。

海巡署表示，為維護海上人命安全，兩岸長久以來即建立海上聯合搜救機制，在雙方充分合作之下，已獲得良好成效，統計近3年兩岸聯合搜救共執行20案、救助124名船員（不分國籍），充分顯示「人道救援是普世價值，防救災無國界」的理念，雙方都認同在既有的基礎之下，未來會更加深化永續合作。

海巡署指出，此次搜救工作除中方動員搜救船艦外，海巡署累計派遣33艇次233人次，投入海上、灘岸搜救工作及協同中方進行水下探摸作業。期間雖逾黃金72小時搜救時間，但海巡署本於人溺己溺精神，協同中方搜救延長至今（19）日為止，搜救行動暫告一段落，對2名未尋獲船員，海巡署仍會利用平時巡邏勤務繼續協尋。

海巡署表示，中方19日通知我方，有關東碇水域中國籍「閩龍漁61222號」漁船沈沒搜救案，大規模搜救行動在19日中午12點中止。我方（右）與中方（左）船隻在海上「同框」協同搜索行動。 （海巡署提供）

海巡署表示，中方19日通知我方，有關東碇水域中國籍「閩龍漁61222號」漁船沈沒搜救案，大規模搜救行動在19日中午12點中止。我方（右）與中方（左）船隻在海上「同框」協同搜索行動。 （海巡署提供）

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