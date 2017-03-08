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程宇恐擬定脫罪劇本 高大成逐一破解

2017-03-08  12:00

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案震驚社會，主嫌程宇緊咬女友梁思惠在場涉案，不過因檢警排除梁思惠在場，撤銷對梁女的羈押。法醫高大成研判，程宇早已擬定脫罪劇本，顯見他狡滑一面，不過高大成也針對脫罪劇本一一破解。

根據《蘋果日報》報導，高大成表示，程宇緊咬女友梁思惠的目的就是為了要脫罪，他提醒檢警，必須採集死者衣物上的指紋、現場腳印、死者陰道精液或身上有無精液斑，因為陰道有精液就有可能是性侵，體外之精液斑則可能為姦屍。

高大成推測，程宇可能翻供改稱是和死者「合意性交」，他建議，這點可以從死者的臉部、胸部、腹部、大腿內側、陰道等五處，檢視是否有外傷，判定死者是否遭到性侵，藉此釐清真相。

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  • 高大成一一進行破解程宇早已擬定的脫罪劇本。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    高大成一一進行破解程宇早已擬定的脫罪劇本。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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