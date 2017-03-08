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民安3號演習 模擬三井OUTLET震創

2017-03-08  09:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府主辦，國內年度規模最大的「全民防衛動員暨災害防救民安3號演習」明天將登場，新北市消防局結合軍方、韓國首爾救災本部共2000多人，模擬人潮眾多的林口三井OUTLET遭受震創，消防、軍方與民間團體展開震創救援。

演習也納入舉辦中世界大學運動會，模擬選手村火災，主辦單位啟動避難逃生機制，而大規模的災民也疏散到林口防災公園，新北市災害防救辦公室也挑戰行政院防災實兵演習與評核8連霸的佳績。

新北市消防局副局長、國內搶救專家陳崇岳表示，新北市主辦的民安3號演習明起將登場，演習也結合生活化，將人潮聚集的OUTLET暢貨賣場、世大運選手村與防災公園等元素納入，地震搶救情境中，也演練車輛墜落建築物中搶救、民眾受困瓦礫堆，及搜救犬嗅聞救助，同時搭配先進的地震搜尋工具，而市內215間學校，也同步展開地震疏散與演練，教職員們都戴起頭盔、防護頭套疏散到公園，不僅大規模、大場景的實兵演習，也達到防災教育扎根的作用。

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  • 新北市政府舉辦民安3號演習，消防人員冒雨預演。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市政府舉辦民安3號演習，消防人員冒雨預演。（記者吳仁捷翻攝）

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