歡樂變調！男推一把害酒醉友人跌倒致死 拿土地賠償再被判刑

邱男推酒醉朋友一下，對方跌倒頭撞地，顱內出血傷重死亡，推人的邱男被南投地院依過失致死罪名判刑6個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/08 13:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣27歲邱姓男子與朋友喝酒唱歌，結束走出店家，其中一男酒醉走路不穩，邱男推他一下，男子頭撞地以為小傷即返家，半夜抽搐吐血，因顱內出血緊急開顱，數日後死亡，邱男被移送法辦，邱男雖將父親一塊土地贈與死者家屬，但仍無法和解，南投地院近日將他依過失致死罪名判刑6個月。

南投地院判決書指出，邱姓男子是在前年8月28日上午10時與多名朋友到仁愛鄉某商店唱歌喝酒，中午走出店家，其同姓邱的友人酒醉，醉到牽機車快跌倒，由另名朋友接手機車，邱男攙扶醉酒的友人走路，不知何故突然推了喝醉友人一下，酒醉的邱男即倒地頭部撞擊地面，當時有一些擦傷，大家不以為意，由醉倒男的阿嬤和另一個朋友將他接回家休息。

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醉酒邱男睡到凌晨抽搐吐血，家人馬上送他到醫院急救，經檢查發現其有創傷性顱內出血，緊急開顱手術，但因傷勢過重加上臥床併發症，延至9月8日凌晨死亡，家屬對推人的邱男提告。

邱男辯稱是不小心推倒醉酒的朋友，與邱姓死者家屬談賠償和解時，把父親名下一塊土地贈與死者的家屬，但是仍無法獲得諒解而未能和解。

南投地院法官審酌邱男無前科，素行尚可，但本應注意酒醉的人平衡感降低，卻疏未注意，違反注意義務致使酒醉友人死亡，令被害人家屬承受驟失親人之痛苦，考量其犯後坦承犯行，未與被害人家屬成立調解的犯後態度，依過失致死罪名，判處有期徒刑6個月，若易科罰金折合18萬元。

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