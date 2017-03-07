梁女臉書留言數飆到4萬 這些人不怕被「吉」嗎？

2017-03-07 12:54

〔記者王冠仁／台北報導〕不少網友日前跑到陳姓女模命案嫌犯梁思惠的臉書上，瘋狂發言謾罵，不過昨天下午案情出現逆轉，梁因罪證不足被解除羈押後，不少網友擔心被告，紛紛刪除當初的罵人留言。

梁女遭羈押後，她臉書上最新一篇貼文留言數，飆升到3萬2千多筆，但昨天解除羈押時，一度降至2萬多筆。不過，由於在「茫茫字海」中找到自己的留言十分困難，不少網友改而採用「字海戰術」，開始瘋狂張貼不相干的佛經、交友文、罐頭文章、貼圖、食譜，甚至有人趁機打廣告要賣車。

眾多網友「有樣學樣」，一直瘋狂「灌文」，截至今天早上，梁女該篇臉書的留言數，比她在羈押時的數目更多，達到4萬1千多則留言。

也有網友看不慣這種作法，發文罵說，「罵人要帶種阿，我已經看三天的酸文了怎一堆人刪光光」、「只會跟風罵人可見根本不惠獨立思考」、「人云亦云」。