龜縮30公分狹縫中 慣竊被逮後竟嗆告警

2017-03-06 14:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕46歲楊姓慣竊潛入民宅，龜縮在30公分狹縫中近3小時，待租屋客拉下鐵門就寢後，爬出來行竊，他失風被捕，只因移送時依規定沒收打火機，大喊：「沒人權！」嗆說要告警察。

楊嫌竊盜、毒品、槍砲前科洋洋灑灑30餘頁，自以為有經驗很懂法律而在派出所咆哮，高市警方清查他涉及鳥松、左營、前鎮、鳯山、苓雅等地區闖空門案件10餘件，這次依竊盜未遂、私闖民宅移送，橋頭地方法院裁定羈押，他當場啞口無言。

仁武警分局調查，楊嫌本月3日夜間9時路過鳥松區本館路，看到一棟分租民宅大門敞開，趁無人時潛入屋內，躲在櫃台與鐵門間狹縫，4日清晨0時郭姓租屋客拉下鐵門睡覺，楊嫌才鬼祟地爬出準備犯案。

郭警覺地發現聲響報警，楊嫌立即瑟縮回狹縫，大華派出所警趕抵甕中捉鱉，楊嫌拒絕夜間偵訊，但上午消息傳出，多處分局趕來清查他犯下的竊案。楊嫌應訊時辯稱醉到不省人事才會找地方睡覺，否認行竊。

楊嫌闖空門從不攜帶工具，都挑大門敞開屋宅趁機潛入，躲到被害人熟睡時才出來犯案，警方呼籲民眾要注意門戶安全。

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