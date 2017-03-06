立委憂性侵犯趴趴走 警政署：失聯19人
2017-03-06 11:16
［記者陳鈺馥／台北報導］陳姓小模慘遭蛇蠍情侶梁思惠、程宇設局性侵殺害，親民黨立委陳怡潔今日質詢擔憂地說，性侵犯趴趴走、婦女沒保障，究竟有多少犯下性侵的嫌犯遭通緝在外？警政署表示，犯下妨礙性自主，該向警察機關登記報到，卻失聯的通緝犯有19人。
警政署長陳國恩指出，性侵害有兩種，一種是根據「刑法」性侵害防制罪章，有很多種犯罪樣態，這種通緝犯數量是滾動的，有查獲就減少。另一種是「性侵害防制法」中，規定要去警察機關報到、輔導教育，而沒有去的。
陳怡潔問，那被警方逮到拒絕追蹤治療，沒有向警方報到、遭通緝的到底有多少？
陳國恩說，該向警察機關登記報到，卻行蹤不明遭通緝的有19名通緝犯，這是犯下妨礙性自主等罪，沒有向警方報到的。陳怡潔認為，這都是未報彈，要趕緊把洞補起來。
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