全台500名性侵犯趴趴走？ 法務部：沒這麼多

2017-03-04 17:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市陳姓女模遭閨密男友殺害，宛如電視劇的情節震驚社會，事後凶嫌程宇被起底是名性侵通緝犯，有媒體加碼報導全台還有500名性侵通緝犯趴趴走，更讓不少民眾質疑治安出現漏洞。對此，法務部政務次長陳明堂受訪強調，實際數據並沒有這麼多，請民眾不必過度擔心。

陳明堂指出，根據法務部統計資料，從103年到105年間，涉犯妨害性自主罪章，且執行中未到案的人數共有535人，但妨害性自主罪除強制性交、強制猥褻外，也包括未成年合意性交等狀況，並非所有都是一般所認知的「性侵犯」。

此外，陳明堂表示，所謂535人的數據是累加而來，例如某人可能曾於103年被通緝，但早已在104年除名，也同樣會算在數據中，因此實際上的人數還要再下修，這部分目前還沒有統計出確切數據，但請民眾不必太過擔憂。

陳明堂強調，程嫌過去涉及性侵被判緩刑、強制治療，但事後卻未準時報到，未來會請高檢署、法務司等單位留意這類案例，避免類似情況重演。