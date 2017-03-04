| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
 首頁 > 社會

全台500名性侵犯趴趴走？ 法務部：沒這麼多

2017-03-04  17:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市陳姓女模遭閨密男友殺害，宛如電視劇的情節震驚社會，事後凶嫌程宇被起底是名性侵通緝犯，有媒體加碼報導全台還有500名性侵通緝犯趴趴走，更讓不少民眾質疑治安出現漏洞。對此，法務部政務次長陳明堂受訪強調，實際數據並沒有這麼多，請民眾不必過度擔心。

陳明堂指出，根據法務部統計資料，從103年到105年間，涉犯妨害性自主罪章，且執行中未到案的人數共有535人，但妨害性自主罪除強制性交、強制猥褻外，也包括未成年合意性交等狀況，並非所有都是一般所認知的「性侵犯」。

此外，陳明堂表示，所謂535人的數據是累加而來，例如某人可能曾於103年被通緝，但早已在104年除名，也同樣會算在數據中，因此實際上的人數還要再下修，這部分目前還沒有統計出確切數據，但請民眾不必太過擔憂。

陳明堂強調，程嫌過去涉及性侵被判緩刑、強制治療，但事後卻未準時報到，未來會請高檢署、法務司等單位留意這類案例，避免類似情況重演。

廣告
  • 北市陳姓女模遭閨密男友殺害，宛如電視劇的情節震驚社會，事後凶嫌程宇（中）被起底是名性侵通緝犯。（資料照，記者黃捷攝）

    北市陳姓女模遭閨密男友殺害，宛如電視劇的情節震驚社會，事後凶嫌程宇（中）被起底是名性侵通緝犯。（資料照，記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 性侵犯 法務部
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：全台500名性侵犯趴趴走？ 法務部：沒這麼多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.