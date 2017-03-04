女模命案後 商場通往地下之門全上鎖

商場通往地下樓層的二處安全門，案發後已上鎖。（記者陳恩惠攝）

2017-03-04 16:30

〔記者陳恩惠／台北報導〕蛇蠍女模梁思惠勾結性侵通緝犯男友程宇，對同行閨密陳姓女模設下死亡陷阱，假藉外拍誘到台北市一棟大樓的廢棄地下室性侵、勒殺；大樓的社區管理委員會，今天亡羊補牢，將一樓通往地下廢棄商場的二處安全門全上鎖，防止外人進入。

不過記者親自走訪發現，雖然通往地下樓層的二處安全逃生梯已經上鎖，不過，租住商場的商家，只要有停車位，便能靠電梯磁卡出入，有心人士仍能尋隙侵入。

商家指出，這處連號數棟的大樓至少有20年之久，分為商場和住宅，前棟面臨八德路的商埸為地上3層、地下4層的建物，後棟則為地上16層、地下4層建築，前後棟地上無法通過，但能由地下停車場互通。

前棟商場自10年前遇水災後沒落，直到8年前起，一樓臨街店面才有商家，4年前捷運松山站開通後，商家或小型公司、個人工作室陸續進駐，至今已有16家，但仍沒有什麼買氣，地下一樓百餘坪、數十間店面仍然荒廢，沒想到竟讓有地緣關係的程嫌連續犯案。

這個商場安全門已上鎖，只能靠持有磁卡者由電梯下樓。（記者陳恩惠攝）

命案發生後，管委會將商埸通往地下樓層的安全門，全部上鎖，只有手持磁卡的商家或住戶才能搭電梯下樓。（記者陳恩惠攝）

商場的門雖上鎖，仍能持磁卡搭電梯下樓。（記者陳恩惠攝）

由於安全門已上鎖，今天已無法到現場拍攝。（資料照）