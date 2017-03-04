因為愛所以給錢 男想討回判敗訴
2017-03-04 13:42
［記者鄭淑婷／桃園報導］陳姓男子為挽回吳姓女友，匯款50萬元想協助她經營網拍，吳女斷然拒絕並說想到日本遊學，陳男改口「錢就留在妳身邊」、「好的事情都支持妳」，在吳女真的搬離並分手後，陳男翻臉打官司討回這筆錢，陳男聲稱這筆錢是投資非贈與，不過桃園地院法官檢視雙方Line對話及證詞，認為這筆錢確實是基於愛情的贈與，且陳男曾允諾讓吳女自行運用，判吳女不必還錢，陳男不服提出上訴，今年2月底仍被法院駁回。
陳男於104年3月間，因與同居的吳女關係緊張，他匯了50萬元給吳女，想助她經營網拍生意，並以Line告知「會轉50萬元給妳」、「50萬用途，30萬轉帳公款、每月1萬家用、1萬妳薪水，早上有空來幫老公用網路，到年底前，家用薪資都先給妳」，陳男說，這筆錢是為了挽回吳女，希望她不要搬離，但他匯了錢吳女仍舊搬離，既然吳女未經營網拍也沒持續與他同居，這筆錢算是「投資」且有附帶條件，吳女當然要把錢還給他。
吳女則提出Line對話為證說，陳男匯錢後主動表示要助她經營網拍，她當下立即回覆「真的不用這麼做」、「不需要」，她並無允諾要經營網拍，之後她向陳男表示「想帶著那些錢到日本遊學、暫時遠離台灣」，陳男回說「好主意，替妳開心，好的事情都支持妳」，得知她對他有懼怕感，陳男仍回說「我們一起加油」，這筆錢確實是贈與非投資。
法官檢視雙方過去對話，認為投資網拍生意的「契約」確實未成立，反倒是陳男曾允諾讓吳女自行運用這筆錢，認為是筆錢是基於兩人的感情而贈送，判決吳女不必還錢。
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