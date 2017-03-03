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慟！ 嫩模父曾憂心提醒別外拍 今日卻痛失愛女

2017-03-03  09:53

〔記者陳薏云／台北報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓網拍女模，疑似先由程嫌的梁姓女友約出，再由程嫌勒斃女模，並棄屍在南港區外拍聖地「廢棄商場」，親友得知消息後相當哀痛，其實早在去年10月，陳女的父親看到外拍性侵相關新聞，就向陳女表示「別再外拍了」，擔心女兒也有危險，沒想到真的痛失愛女！

陳姓小模去年10月在臉書PO文，「昨天我爸突然跟我說看到一則新聞 模特被攝影師強姦 要我不要再接拍照工作」，並分享北市一名外拍小模，日前到摩鐵外拍時被攝影師性侵的新聞，陳女更留言表示，「你這噁Ｘ鬼黑了攝影圈」，沒想到陳女防得了攝影師，卻防不了自己的閨密設局，魂斷外拍勝地。

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  • 陳姓嫩模曾在臉書表示，父親看到外拍性侵新聞相當擔心，希望他不要在接外拍。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓嫩模曾在臉書表示，父親看到外拍性侵新聞相當擔心，希望他不要在接外拍。（記者陳薏云翻攝）

  • 遭誘騙沙害的陳姓小模身材姣好。（記者陳薏云翻攝）

    遭誘騙沙害的陳姓小模身材姣好。（記者陳薏云翻攝）

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