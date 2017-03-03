22歲小模被勒斃 外衣完整但內衣褲被脫掉

2017-03-03 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓網拍女模，疑似先由程嫌的梁姓女友約出對方後，再由程嫌勒斃女模並棄屍於台北南港某棟大樓地下室的置物間，女模遺體被發現時身上並沒有穿著內衣內褲，外衣卻十分完整，另外在脖頸上有繩索殘留，後來警方才在隔壁房間找到女模的內衣褲。

綜合媒體報導，警方到程男棄屍的地下室採證時，初步檢視女模遺體，其身上所穿的衣服雖然完整，但內衣褲卻都不見。經過現場搜索後終於在另1個房間找到。目前遺體已送至第二殯儀館，尚待檢察官相驗，並查清女模生前有無遭到性侵。（更新時間：10:57）