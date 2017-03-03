學生臉書PO上課心得掀波 成大老師對他提告
2017-03-03 08:36
〔記者王捷／台南報導〕國立成功大學去年發生一起學生檢舉老師的案例，學生小白（化名）認為通識課中，關於兩性議題的授課老師，對兩性有刻板印象，甚至感覺過於死板、不舒服，因此向性平會檢舉老師，引起話題，小白以為事情告一段落，不料卻在今年2月多接到市警五分局的通知書，才得知授課老師對他提告妨害名譽與恐嚇，讓他心情相當低落，校方指出，只能盡量道德勸說，要對學生有寬宏的心。
去年9月小白因為上了兩性通識課程，每個星期都將心得感想PO在臉書，他認為老師部分發言不當，比如男老師講愛情史，疑似有物化性別的嫌疑，傳遞過時的性別刻板印象，有學生曾透過作業闡述異議，上課時亦有同學表達相反意見，卻被教授無視。
小白的心得文，因此引起兩性社群注意，也曾有媒體報導，成大性平會介入處理，經過了解後，認為老師授課的言論，可能有性騷擾與性別歧視的嫌疑。今年授課老師向性平會申覆，被駁回後，卻對小白提告，並擷取報導、網友發文，認為小白妨害老師的名譽。
提告的老師在自訴中提到，老師雖然是有特定宗教信仰，但是仍支持同性戀，且有許多跨性別戀學生個案在輔導中，甚至對於同性戀的兵役問題也有貢獻，不過因為小白偏頗的心得文，讓老師遭到跨性別領域人士攻擊，因此重創學術地位，也失去跨性別學生的信任，因此才會提告。
警方指出，此案已經進入司法階段，不便透露。但校方指出，對此校方不會對老師做出行政處分，只能道德勸說，校方尊重老師的學術自由，也希望老師能體諒學生有犯錯的空間，要對學生有多點的包容，學生就是因為不夠深入了解某個議題，才在學校學習，對於學生所犯的錯誤，以告訴作為處分，不是唯一的手段。
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