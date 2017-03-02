司改會議》處理貪腐法人犯罪 林志潔：燃眉之急

2017-03-02 21:32

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組2日召開第一次會議，以「維護社會安全的司法」為主題，與會委員國立交通大學科技法律學院教授兼副院長林志潔表示，我國已簽署聯合國的反貪腐公約，政府尚未具體回應，這個議題已是燃眉之急，建議一定要討論。

林志潔指出，法人犯罪已是我國必須面對的問題，司法在這方面的討論卻不多，建議可增列「私部門反貪」的議題，提供政策擬定的改革方向。

林志潔解釋，私部門犯罪形式多元，可能有如兆豐案之類，距離民眾遙遠的案件，但也可能有與民眾息息相關的食安、藥安、公安，這些都是有感議題，政府無論如何一定要回應各界期待。

與會委員均認同此案，第五分組召集人今周刊社長梁永煌裁示增列「私部門反貪」議案，並送交籌委會納入考量。