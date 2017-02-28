大醫院掛號一位難求？ 轉診新制明上路免排隊

2017-02-28 21:36

〔記者林惠琴／台北報導〕轉診新制明日上路！為強化分級醫療，衛福部長陳時中日前提出「轉診優先」的想法，讓基層診所轉診至大醫院的患者，看診、住院享有優先權，藉以改變民眾就醫習慣，而衛福部健保署明日起推出「電子轉診資訊交換平台」，未來轉診病人不必再到大醫院重新掛號、排隊。

日前健保署與相關團體協商完成新版「全民健康保險轉診實施辦法」，明訂民眾及轉出入院所作業規範，包含轉出院所端應開立轉診單，轉診醫院應與民眾協商後再安排就醫，以及接受院所端視需要，保留一定名額給轉診病人等內容。

健保署副署長蔡淑鈴表示，未來民眾至基層診所就醫後，經醫師評估有轉診到大醫院的需求，患者可依居住地或其他生活因素，與醫師討論較適合的轉診醫院，並由醫師建議科別，然後待診所人員至「電子轉診資訊交換平台」填妥相關資料後，開出電子轉診單，民眾即可直接至大醫院轉診櫃台辦理就醫事宜。

蔡淑鈴也指出，明天轉診新制上路，可能無法一下子就做到完美，仍須視實際運作情況而不斷修正，未來好的案例會提出來分享，希望朝更好的方向前進，確保民眾就醫權益。