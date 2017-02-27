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男子酒後心情不好 竟當女兒的面跳樓身亡

2017-02-27  23:41

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名48歲的邵姓男子，今晚8時許在住家喝完酒後，疑因情緒不穩，竟當著19歲女兒的面從11樓跳下，墜落在4樓住戶的遮雨棚架上，警消獲報趕抵後趕緊將他送往亞東醫院急救，但邵男仍不治身亡。

警方調查，邵男並未留下遺書，也未與家人發生爭執，疑因酒後一時心情不好，才會衝動跳樓輕生，目前已通知家屬到所製作筆錄，並調查現場釐清死因。

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  • 新北市新莊龍安路上的社區大樓傳男子酒後跳樓身亡。（記者王宣晴翻攝）

    新北市新莊龍安路上的社區大樓傳男子酒後跳樓身亡。（記者王宣晴翻攝）

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