男子酒後11樓墜落4樓陽台 命危急救中
2017-02-27 22:20
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〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區龍安路一處社區大樓，今晚間8時許驚傳男子墜樓的意外事故！一名男子酒後突然從住家11樓墜落4樓陽台，警消人員據報立即派出人車前往現場救援，當救護人員將他救下時，發現男子口鼻冒血已無呼吸心跳，緊急將他送往板橋亞東醫院急救，目前仍在搶救當中。
根據蘋果日報報導，墜樓男子為55歲的邵姓男子，家屬向警方表示，邵男墜樓前有喝酒，不明原因就突然墜樓，警衛聽到巨響出來查看發現邵男墜樓立即報警，目前已將邵男送醫急救，而家屬也被警方帶往派出所製作筆錄釐清邵男墜樓原因。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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