| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男子酒後11樓墜落4樓陽台 命危急救中

2017-02-27  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區龍安路一處社區大樓，今晚間8時許驚傳男子墜樓的意外事故！一名男子酒後突然從住家11樓墜落4樓陽台，警消人員據報立即派出人車前往現場救援，當救護人員將他救下時，發現男子口鼻冒血已無呼吸心跳，緊急將他送往板橋亞東醫院急救，目前仍在搶救當中。

根據蘋果日報報導，墜樓男子為55歲的邵姓男子，家屬向警方表示，邵男墜樓前有喝酒，不明原因就突然墜樓，警衛聽到巨響出來查看發現邵男墜樓立即報警，目前已將邵男送醫急救，而家屬也被警方帶往派出所製作筆錄釐清邵男墜樓原因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 救護人員將男子緊急送往亞東醫院急救。（資料照，記者吳仁捷攝）

    救護人員將男子緊急送往亞東醫院急救。（資料照，記者吳仁捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命危 墜樓 酒後
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：男子酒後11樓墜落4樓陽台 命危急救中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.