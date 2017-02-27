北車與機捷連通道突停電 經搶修後恢復供電

2017-02-27 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運原本預計今天將延長營運至晚間9點整，不料就在晚間6時許傳出停電的意外事故，根據《TVBS新聞台》報導，台北車站內台鐵與機捷的連通道突然傳出停電，經緊急搶修後已經恢復供電，詳細原因仍待車站人員釐清。