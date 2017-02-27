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北車與機捷連通道突停電 經搶修後恢復供電

2017-02-27  19:01

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運原本預計今天將延長營運至晚間9點整，不料就在晚間6時許傳出停電的意外事故，根據《TVBS新聞台》報導，台北車站內台鐵與機捷的連通道突然傳出停電，經緊急搶修後已經恢復供電，詳細原因仍待車站人員釐清。

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  • 機場捷運台鐵與機捷的連通道稍早傳出停電的狀況，所幸經搶修後已恢復供電。（資料照，記者陳志曲攝）

    機場捷運台鐵與機捷的連通道稍早傳出停電的狀況，所幸經搶修後已恢復供電。（資料照，記者陳志曲攝）

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