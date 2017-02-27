北車與機捷連通道突停電 經搶修後恢復供電
2017-02-27 19:01
〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運原本預計今天將延長營運至晚間9點整，不料就在晚間6時許傳出停電的意外事故，根據《TVBS新聞台》報導，台北車站內台鐵與機捷的連通道突然傳出停電，經緊急搶修後已經恢復供電，詳細原因仍待車站人員釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- （奧斯卡典禮）凱西奪影帝講感言 台下辣模被抓包偷睡覺！
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 川普拒發中東7國簽證 催生首位穆斯林奧斯卡得主
- 金正恩又發狠！ 再傳5名北韓高官遭「砲決」
- （奧斯卡最佳女配角）《藩籬》薇歐拉戴維絲 成首位奪3大戲劇獎的黑人女星
- （台南）安平直排輪溜冰場 矮墩傷人
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- 聯發科攜手諾基亞 發展5G行動通訊系統
- 「瑞典國安顧問」 遭起底
- 筌聖軟禁移工14年 綠委：若屬實將成台灣之恥
- 自由廣場》年金改革 需要世代間相互理解
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chiang Kai-shek removal backed
- 醫訊》醫院音樂演奏會 要大家「樂來越愛你」
- 典範！白沙屯媽祖遶境 信眾自發撿垃圾
- 蘇打綠休團將滿2個月 青峰自彈自唱《小精靈》好聽到哭
- 自由共和國》林孟皇／司法國是會議委員向人民報告
- 〈50 Plus〉中年轉業 心事多
- 屏東竹田養鴨場染H5N8 撲殺2255隻肉鴨
- （影音）液壓機VS金鋼狼 頂尖對決驚呆了
- 東部快鐵促進會 爭列特別預算
- NBA》隊友不給力 鵜鶘雙塔做白工
- KIMIKO 八下操慘被罵翻 生日最大願望……
- 「伯公」生日食福 獲贈公仔還能擲笅
- 宣傳畢業展 台東大學數媒系踩街遊行
- 經典賽》「台日友好」移地訓練 神戶市長盼台、日決賽碰頭
- 清泉崗基地毒品案 被疑有「政治動機」
- 《金酸莓獎》「蝙蝠俠對超人」4爛 「希拉蕊的美國」並列大贏家
- 臉上有斑不易長青春痘 奇美醫：迷思
- 《獨立精神獎》「月光下」成本150萬美金奪6獎 凱西稱帝批川普
- （奧斯卡紅毯）炫妻大會！梅伯攜26歲嫩妻最狂
- 印尼萬隆發生恐攻 炸彈客襲擊政府大樓
- 明天228事件70週年 蔡英文1天3行程紀念
- 李達達／等紅燈
- 中市書法學會慶祝50週年 邀國際名家聯展
- 〈愛的考驗〉要是轉角出現 更棒的男人
- 蘇紹連／霾害
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北車與機捷連通道突停電 經搶修後恢復供電
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分