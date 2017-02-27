聲援張靜 黃越宏爆：司法界拿錢方式一直在進化

黃越宏（前中）出席聲援律師張靜。（記者王冠仁攝）

2017-02-27 12:26

〔記者王冠仁／台北報導〕張靜今天早上這開記者會，針對他投書媒體指控有5至10%司法官收賄一事，法治時報社長黃越宏也出席聲援。

黃在會中表示，司法界拿錢的方式「一直在進化」，已經變成「打合約」。有很多律師是從司法官退下來，他們認識很多同期的法官、檢察官，而律師在外承攬案件，所以行賄的錢不是交給法官、檢察官而是交給律師。

行賄者為了確保送出去的錢有效，因此會跟律師打合約叫做「訴訟獎金」，一種是「無罪獎金」，代表法官會判無罪；一個是「不上訴獎金」，代表檢察官不會再上訴。