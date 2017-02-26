| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！證實分手 王心凌切了姚元浩 疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」
 首頁 > 社會

怎麼開的？200多萬新車高速撞騎樓成廢鐵

休旅車車頭嚴重毀損。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2017-02-26  16:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子深夜駕駛新買的休旅車搭載友人外出兜風，途中行經北屯區一處路口時疑因超車不慎失控，整部車竟直接高速衝撞入騎樓，車頭當場全毀，受困許男被救出緊急送醫幸無生命危險，友人則自行脫困無大礙，到是價值2百多萬的車子頓時成了廢鐵，反引起民眾議論紛紛。

這起意外發生在昨天深夜近12許，26歲許男駕駛一輛新車價值200多萬的新買Lexus RX200t黑色休旅車，搭載3名友人外出兜風，途中行經綏遠路與天津路口時車子突然失控，才一瞬間就高速撞進騎樓內。

由於撞擊力道猛烈，巨大聲響嚇壞許多民眾查看，只見休旅車頭嚴重毀損，零件散落一地，車內安全氣囊也全爆開，整部車宛如廢鐵，現場一片狼藉。

此時民眾驚見有人受困車內趕緊打119報案，消防局人員趕抵立即將受困駕駛座的許男救出送醫，至於另3名友人則自行脫困，拒絕送醫。

許男經送醫後因臉部挫傷，腿部骨折接受治療，幸無生命危險，警方表示，休旅車當時行經該路口時，疑因超車不慎導致車子失控才撞進騎樓，事故的真正原因將進一步鑑定釐清。

廣告
  • 休旅車疑因超車不慎失控撞進騎樓。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

    休旅車疑因超車不慎失控撞進騎樓。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

  • 由於撞擊力道猛烈，車內安全氣囊也全爆開。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

    由於撞擊力道猛烈，車內安全氣囊也全爆開。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廢鐵 車禍 騎樓
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：怎麼開的？200多萬新車高速撞騎樓成廢鐵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.