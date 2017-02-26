怎麼開的？200多萬新車高速撞騎樓成廢鐵

休旅車車頭嚴重毀損。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2017-02-26 16:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子深夜駕駛新買的休旅車搭載友人外出兜風，途中行經北屯區一處路口時疑因超車不慎失控，整部車竟直接高速衝撞入騎樓，車頭當場全毀，受困許男被救出緊急送醫幸無生命危險，友人則自行脫困無大礙，到是價值2百多萬的車子頓時成了廢鐵，反引起民眾議論紛紛。

這起意外發生在昨天深夜近12許，26歲許男駕駛一輛新車價值200多萬的新買Lexus RX200t黑色休旅車，搭載3名友人外出兜風，途中行經綏遠路與天津路口時車子突然失控，才一瞬間就高速撞進騎樓內。

由於撞擊力道猛烈，巨大聲響嚇壞許多民眾查看，只見休旅車頭嚴重毀損，零件散落一地，車內安全氣囊也全爆開，整部車宛如廢鐵，現場一片狼藉。

此時民眾驚見有人受困車內趕緊打119報案，消防局人員趕抵立即將受困駕駛座的許男救出送醫，至於另3名友人則自行脫困，拒絕送醫。

許男經送醫後因臉部挫傷，腿部骨折接受治療，幸無生命危險，警方表示，休旅車當時行經該路口時，疑因超車不慎導致車子失控才撞進騎樓，事故的真正原因將進一步鑑定釐清。