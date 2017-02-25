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女所長「好鼻師」！車內飄異味 尾隨破毒品案

2017-02-25  19:59

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市警察局大園分局埔心所女所長陳羿甯，今天下午3點騎機車巡邏，經過大園區五青路、合圳北路口時，發現黃姓男子的車內飄出異味，尾隨至蘆竹區大新路時將車輛攔下，並在車內搜出1包製作毒咖啡原料（100.3公克）及3包搖頭丸（64.16公克），黃姓男子承認持有毒品，但否認販毒，全案依毒品罪嫌送辦；陳羿甯聞到異味破案的本事，同事都誇她是「好鼻師」。

陳羿甯帶班巡邏，行經大園區五青路與合圳北路口時，聞在一旁的自小客車飄出陣陣怪味，陳羿甯認為有問題，查詢車牌後發現黃姓車主為毒品列管人口，遂尾隨至蘆竹區大新路814巷口後將黃姓男子盤查，當場在其車內駕駛座旁置物箱裡搜出毒咖啡原料及搖頭丸。

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  • 警方在車內起出毒品。（記者謝武雄翻攝）

    警方在車內起出毒品。（記者謝武雄翻攝）

  • 警方在車內起出毒品。（記者謝武雄翻攝）

    警方在車內起出毒品。（記者謝武雄翻攝）

  • 警方逮捕黃姓男子，並在車內起出毒品。（記者謝武雄翻攝）

    警方逮捕黃姓男子，並在車內起出毒品。（記者謝武雄翻攝）

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標題：女所長「好鼻師」！車內飄異味 尾隨破毒品案


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