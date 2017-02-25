仰德大道賓士逆向撞公車 駕駛受傷送醫

2017-02-25 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市仰德大道在稍早發生車禍，一名汽車駕駛突然駛向對向車道，正面撞上公車，造成一人受傷送醫。

根據《TVBS》報導，一名年約50歲女駕駛，開著賓士車行駛在仰德大道二段時，因不明原因突然衝到對向車道，撞上迎面而來的公車，女駕駛受傷送醫，公車司機與乘客僅受到驚嚇，沒有大礙。