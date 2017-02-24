「路加堂」吹噓治百病詐財賣偽藥 夫妻判刑2年多

2017-02-24 16:21

〔記者張文川／台北報導〕台北市信義區「路加堂」診療室院長廖慶裕，誆稱自己是神醫，吹噓具有上帝賜給的神力，自創「手雷射」氣功療法，宣稱可瞬間修補DNA、治療百病，和在高中任教的妻子陳美華製造、販賣宣稱有強大療效的「綠色奇蹟珍久液」，向重病患者詐取高額費用；台北地院今依製販偽藥、詐欺取財等罪，將廖男判刑2年半、陳女2年，沒收扣案133萬元犯罪所得。可上訴。

調查指出，60歲廖男自稱當兵出車禍後，上帝賜與他神奇的「手雷射」治癒能力，只要他的手對準病人身上細胞，就能改變細胞組織，不但能治病，也能達到醫美整型的效果。

廖男在偵審期間，自稱是法學碩士、世界針灸學會聯合會認可的針灸醫師、聯合國國際法庭法官、中國北京金台醫院客座教授；合議庭痛批他企圖藉此影響法院判斷，未見悔意，而陳美華在高中任教，有相當智識，竟與丈夫合謀共犯賣偽藥，影響被害人健康、破壞醫療秩序，重判應入獄之刑。

判決指出，廖慶裕夫妻在住處開設「路加堂」脊椎醫學中心、診療室，陳女透過宗教關係指引不少病入膏肓、藥石罔效、罕見疾病患者去找丈夫治病，廖以高昂的收費為病患以氣功診療，每次要價數千至數萬元，還有高達5、60萬元的整套療程。

此案會曝光是因有一被害婦人去治療心臟病，婦人的丈夫不滿廖男在妻子胸前塗抹針灸液，報警控告廖男涉強制猥褻，雖然罪證不足不起訴，但被害人向衛生局檢舉，查獲偽藥，檢警追查發現他還宣稱以氣功治百病，清查後有十餘名被害人指控遭詐；北院今認定廖氏夫婦得手7起，獲利133萬餘元。

廖男供稱他執行的是保養、不是治療，雙手確實被驗有改變細胞的能力，賣「綠色奇蹟」液是為了方便報稅，並非主要業務，用過的客人說有皮膚變細緻等效果，他才加註「晚霜保健、養髮健髮」字樣；廖妻說只是在丈夫身旁幫忙，沒從事醫療行為。

合議庭傳7位被害人作證陳述「被保養」的過程，被害人都認定廖男是醫生，過程是在以手雷射、氣功治療、活絡功、抹乳液推拿等「能量療法」，所付費用為看診費，醫生與醫師娘宣稱「綠色奇蹟」可讓頭髮變黑、消除皺紋、改變細胞組織，甚至還有隆鼻的效果；合議庭因此認定廖氏夫婦違反藥事法、詐欺等罪。