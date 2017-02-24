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台東警因公亡 留下高齡老母失明兒

2017-02-24  14:19

［記者王秀亭／台東報導］台東縣警局資訊科警員陳文俊本月16日凌晨值日時，突感身體不適昏倒，送醫不治，留下高齡老母、妻子、雙眼失明就讀高中的兒子，及仍在國小求學的女兒，由於陳文俊工作認真，更是家庭的支柱，縣警局同仁為減少家屬負擔，立即成立治喪委員會協助家屬，更發動樂捐，盼助陳家一臂之力。

陳文俊從警24年，辦理「警政資訊建置」工作長達20年，在設計縣警局網站首頁、網路投票系統、防毒系統、資訊系統，及維護、開發E等警察知識網站的建制都有良好的成績，卻在16日凌晨3時許，擔任「電腦機房人員輪值」留守值日勤務時昏倒，同仁交接班時發現緊急送醫，因急性心肌梗塞救護不及而過世。

陳文俊不只在工作上認真負責，在家裡更是個好爸爸，其目前就讀高中三年級的兒子，年幼時因罹患眼癌而雙眼摘除，陳文俊與妻子多次往返日本為兒治療，只盼爭取兒子保留視力的機會，更進一步培養兒子的音樂專長，已多次在台東公開演出，陳妻為讓兒子有更好的學習環境，辭去工作陪兒北上就讀高中，盼協助獨立，家人面對家庭支柱的驟逝，哀痛逾恆，縣警局在最短時間成立治喪委員會，成為家屬安全後盾。

陳文俊的兒子也在公祭前夕，於陳的臉書寫了一封給爸爸的信，表示雖然不捨，但家人盼他走得安心、沒有遺憾，更說，「父親總是在我們需要時，當家人最堅強的支柱，如今兒子已經長大，會繼續堅強的向前走，我們就相約在未來吧。」

台東縣警局表示，縣警局痛失良材，更擔心陳文俊的遺孀、年邁老母未來的生活，還有雙眼失明的兒子及仍在國小求學的女兒，由於陳文俊從警超過15年，因公死亡符合年撫卹的標準，每年可以領到40萬元的年撫卹金，共可領12年，同仁也發起樂捐，助家屬度難關，而陳文俊公祭明天將在台東市立殯儀館舉辦。

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  • 台東警察陳文俊因公死亡，留下高齡母及雙眼失明的兒子。（記者王秀亭翻攝）

    台東警察陳文俊因公死亡，留下高齡母及雙眼失明的兒子。（記者王秀亭翻攝）

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