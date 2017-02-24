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80多歲阿嬤路過派出所...雞婆警保住她的50萬

2017-02-24  10:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕 「阿嬤，這詐騙啦！你不要受騙、、」82歲吳姓老嫗昨路過基隆市警三分局暖暖派出所，躊躇不前，值班警員張育銓主動關懷，見阿嬤手裡拿著假傳票，正要去解約提款，趕緊把阿嬤請進派出所，這才保住阿嬤50萬元積蓄。

基隆市警三分局暖暖派出所警員張育銓昨天上午10時在派出所值班時，見派出所外有位老嫗東張西望，躊躇不前。

張員主動上前關心，見阿嬤手裡拿著一張影印的台北地檢署傳票，上頭還寫著：「抗傳即拘」一眼認出是張假傳票，要阿嬤不要害怕，請阿嬤先到派出所休息一下。

阿嬤告訴張員，她剛接到自稱高雄長庚醫院掛號處人員打得她說，有一筆保證金要匯進她帳號，接著，又接到檢察官電話說阿嬤的帳戶被盜，涉入一起洗錢案等，要阿嬤趕快到超商接收保管定存的傳票後，再至金融機構解除50萬元定存。

阿嬤無助的說，這50萬元是她要留給給孫子的結婚基金，張員連忙告訴阿嬤，「阿嬤，這詐騙集團啦！你不要受騙。」

張員接著耐心說明詐騙集團慣用說詞及手法，老嬤才明白遇到詐騙集團，大罵：「這詐騙集團實在太可惡」，冷靜後不斷感謝張員：「還好遇到你，不然50萬就飛了！」

暖暖所長張錦堂研判詐騙集團可能正在暖暖地區活動，主動出擊請八堵、碇內派出所動員通知各里里長分頭向里民宣導提高警覺，另率員分頭至轄內二信合作社、暖暖郵局兩處金融機構及轄區各超商，提醒店員提高警覺。

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  • 基隆市警三分局長蕭惠珠（左）得知阿嬤遇到詐騙集團後，也趕到派出所關心。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警三分局長蕭惠珠（左）得知阿嬤遇到詐騙集團後，也趕到派出所關心。（記者林嘉東翻攝）

  • 吳姓阿嬤手拿這張假傳票，正要去銀行解約，還好路過派出所被警察叫進派出所，才保住要給孫子的50萬元存款。（記者林嘉東翻攝）

    吳姓阿嬤手拿這張假傳票，正要去銀行解約，還好路過派出所被警察叫進派出所，才保住要給孫子的50萬元存款。（記者林嘉東翻攝）

  • 詐騙集團現身，基隆市警三分局暖暖派出所長張錦堂主動出擊，勤跑到轄內銀行、超商，叮嚀商家提高警覺。（記者林嘉東翻攝）

    詐騙集團現身，基隆市警三分局暖暖派出所長張錦堂主動出擊，勤跑到轄內銀行、超商，叮嚀商家提高警覺。（記者林嘉東翻攝）

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