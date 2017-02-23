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魏應充付328萬免吃牢飯 黃國昌：難收司法矯正之效
2017-02-23 23:17
〔記者顏宏駿／彰化報導〕頂新製油前董事長魏應充逃漏稅案，今天宣判，魏被判3年有期刑，可易科罰金，等於魏應充只要付328萬5000元就免吃牢飯。
此判決，在網路引發熱議，立委黃國昌透過臉書表示，根據刑法41條，易科罰金由法官宣告，但執行與否，來自檢察官的權限，「若難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」。
黃國昌說，魏應充這種不僅是逃稅慣犯，根本置廣大消費者生命健康於無物，逃漏稅，罰個300多萬，對他完全不痛不癢，罰個錢對魏應充而言，真的有「矯正之效」？真的可以「維持法秩序」嗎？
綠色陣線基金會常務理事林長茂說，要不是檢察官查大統混油案，頂新逃漏稅的醜事「永遠不會見光」，魏應充私設帳戶，只為了作帳方便，說穿了，就是專門用來逃漏稅，逃漏稅6000多萬，罰個328萬元，「這對魏應充是九牛一毛」，無關痛癢，「這好像政府透過司法，鼓勵有錢人盡力逃稅，抓到再說，反正只罰一點小錢」。
彰化地院發言人王義閔表示，該案檢方最初僅以緩起訴處分，未見指摘，再考量實務上相類似的逃漏稅案件，在漏稅額多達數千萬，甚至上億的案件中，多見檢察官以緩起訴處分，所以做上述量刑。
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