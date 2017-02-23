防範毒趴入侵旅宿 墾丁警民合作有一套

2017-02-23 23:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕北市W飯店郭姓女模猝死案，飯店以客人隱私為由成為化外之民，通報過程引發外界爭議，對比每年墾丁音樂季緝毒過程，警方及旅宿業的配合默契，恆春警方強調「事前溝通及利害分析非常重要！」

恆春分局副分局長林明泉說，恆春警方每年墾丁音樂季前，都會與當地業者召開座談會，解釋查緝重點及可疑吸毒客的判別方式，並提供業者與警方第一時間通報的管道，由警方主動查緝，避免業者得與這種「吸毒奧客」接觸。

除了座談會事先溝通，恆春警方還與旅宿業者成立「LINE」群組，平時聯繫上零時差，民宿間也能彼此通報可疑人士入住，警方也能透過此管道，長期宣導反毒資訊及最新毒品訊息。

除了溝通沒有障礙，一名資深員警透露，除了檯面上的默契，警方對於通報配合良好的旅宿業者，破獲毒品案件時，容易保護協助破案的旅宿業者「店名」，避免新聞媒體揭露，反之，如未通報警方，遭破獲房間內有毒品案件時，因事發突然，通常難以保護業者曝光，也成為墾丁地區警民配合良好「不能說的祕密」。