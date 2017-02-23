無水石膏案外案 段宜康大戰蔡正元 結果...
2017-02-23 11:59
〔記者錢利忠／台北報導〕新北地檢署檢察官黃孟珊，前年在臉書上發文，指「某段姓立委」在她偵辦黑心豆花案期間，向法務部施壓；不滿遭影射的民進黨立委段宜康，怒控黃孟珊及分享該臉書貼文的國民黨政策會執行長蔡正元妨害名譽；黃孟珊的部分由新北地檢署調查，至於蔡正元被控部分，台北地檢署考量段宜康已撤告，今天將蔡正元不起訴。
此案起源於黃孟珊於103年間，偵辦永昌化工涉用工業用石膏假冒食用石膏，販售給下游製成黑心豆花案件，前年10月，黃孟珊在她個人臉書PO文，指非我國合法添加物的「無水石膏」，經段姓立委努力，成為合法添加物，更透露段於偵辦期間，透過質詢法務部機會，施壓基層檢察官。
段宜康當時在臉書回應，以先進國家（如歐盟、美國）許可無水石膏當成食品添加物反擊，且說業者也不知台灣無水石膏沒被列入許可，指黃孟珊沒化工背景、也沒詢問主管機關，指責並無根據，並揚言提告。
針對段宜康的質疑，黃孟珊則在臉書反擊指出，自己有醫學背景，偵辦期間曾函詢食藥署，食藥署回函表示，「無水硫酸鈣非我國合法的食品添加物」，她只是對於偵辦過且偵結起訴的案件發表言論，沒政治立場，若段宜康要告，她虛心接受。
蔡正元事後也分享黃孟珊的臉書PO文，後來遭段宜康一併提告，去年3月，北檢傳喚蔡正元、段宜康出庭，僅蔡正元以被告身分出庭，段宜康則未現身；據悉，蔡正元出庭時指相關PO文均有查證。檢方調查期間，段宜康選擇對蔡正元撤告，北檢因此將蔡正元不起訴。
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