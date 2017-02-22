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高雄車站民眾落軌被撞 送醫急救暫無生命危險

2017-02-22  21:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站今晚6時46分許，傳出1民眾墜落鐵軌！當時1班區間車正進站、煞車不及撞上落軌民眾，警消獲報趕抵現場，將躺在列車與月台間的民眾救出並緊急送醫，初步瞭解傷勢為右腿骨折、頭部與身體多處擦傷，暫時無生命危險，落軌原因仍待警方釐清。

因此落軌事件緊急處理及後續蒐證，高雄車站列車被迫暫停進出，前後共影響4列次37分、旅客約1030人。

台鐵說明，事件發生在今晚6時46分許，3202班次區間車，由屏東潮洲開往雲林斗六的區間車進站前，1男性旅客不明原因從月台上掉落軌道，列車剎車不及撞上，鐵路警察蒐證處理於晚間7時15分結束，列車於7點18分恢復正常，影響4列次37分，旅客約1030人。

鐵路警察局高雄分局表示，男子年約40到50歲、身份不明，因為受傷被送往高醫急救、晚間仍在手術中，初步瞭解應無生命危險，詳細身份與墜落原因，將等術後、男子較清醒時才能進一步瞭解。

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  • 台鐵高雄車站發生民眾落軌事件。（擷取FUN台鐵）

    台鐵高雄車站發生民眾落軌事件。（擷取FUN台鐵）

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