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疑掛號人員未直視 母女檔醫院「尖叫嘶吼」開罵

2017-02-22  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團《爆料公社》貼出一對母女在台北某間醫院與民眾發生衝突的影片，爆料者指出該母女檔掛號時，因掛號人員沒有正眼看她們，讓她們感到不受尊重飆罵櫃檯，現場一名男性看不下去，雙方爆發激烈口角。

一名女性網友在《爆料公社》中貼出醫院內的爭執影片，表示一對母女檔掛號時，疑似掛號人員沒有正視她們，便當場開始飆罵對方，後方一位穿著黑外套的男子看不下去與母女檔起衝突，只見女兒爆氣對男子說：「講話可以指著人嗎？」，隨即被他人要求冷靜一點，不料女兒突然大聲尖叫嘶吼：「你可以指我媽媽嗎！你是什麼東西！」，外套男直接說：「大聲不一定對的，你媽媽指人就可以我不能？指人犯罪嗎？」，此時一旁的母親跳針回應：「有！就是指人的罪！就是指人的罪！」

雙方爆發衝突的時候，現場當時有一名醫護人員及醫院主管試圖調解，不料主管卻遭母女檔推倒，火爆場面讓網友傻眼紛紛留言：「支持醫護人員告死她們」、「我一定會故意刺激她，讓她吼個20、30分鐘，我看你明天怎麼講話」、「醫院沒警衛保全嗎？馬上報警啊還在那邊看，已經侵犯到其他病人的權益了」、「指人有罪，我聽了也醉了」、「好可怕…遇到這種人我真的會嚇～壞～了～」

相關影片請見：

《爆料公社》

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  • 一對母女疑因掛號時，櫃台小姐沒有直視她們，開始飆罵對方，一名男性想勸架卻也被一起跟著罵，雙方爆發激烈口角。（圖擷自爆料公社）

    一對母女疑因掛號時，櫃台小姐沒有直視她們，開始飆罵對方，一名男性想勸架卻也被一起跟著罵，雙方爆發激烈口角。（圖擷自爆料公社）

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相關關鍵字： 掛號 衝突 醫護人員 醫院 飆罵
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