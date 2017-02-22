淘汰恐龍法官與檢察官 司改分組會議3/8日討論
2017-02-22 19:08
〔記者鍾麗華／台北報導〕司改國是會議今天進行第3組分組會議，針對「權責相符高效率的司法」議題進行4個小時的討論，司改國是會議籌委會副執行秘書、國安會諮委林峯正會後轉述，檢察官與法官的淘汰問題、環境案件偵查與訴訟程序的檢討，將列為下次會議討論議案。
林峯正表示，第3分組的4個議題，包括檢察體系的透明與效能；法官與檢察官的任用、晉用與退休；律師的專業化與職業倫理；檢警調人員的專業分工。出席委員均逐一對議題表示意見。
林峯正指出，外界關心的檢察官、法官的監督與淘汰問題，下一次開會、也就是3月8日的會議，將請司法院與法務部提出報告後討論。事實上，法務部上週已提出改革方向，例如，檢察官評鑑外部委員的人數與比例可再提高，破除外界「本位主義」的批評，此外，檢評會委員能有主動提案的評鑑權、行為不良檢察官評鑑時效從原來2年延為5年。
至於環境案件偵查與訴訟程序的檢討，林峯正解釋，環境案件從行政管制、稽查到檢察官偵辦、法院審判，時常受到質疑，影響民眾對司法的觀感。由於這不只是單一院、部或機關能夠處置，因此將邀請相關機關提供報告，希望統整後提出具體改善對策。
林峯正指出，第3分組也將討論律師評鑑與懲戒制度、職業倫理，預計邀請律師公會全聯會與台北律師公會到會中報告，共同研商，找出可行的解決方案。此外，對於檢察官的法律定位與檢察體系的組織檢討、檢察官工作減量等，也請相關機關研議，提供具體方案討論。
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