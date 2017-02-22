警察壓力太大！憂鬱症上身還差點禿頭！
〔記者翁聿煌／新北報導〕40歲的警察小陳，因為工作壓力太大，不僅長期依賴安眠藥入睡，後來每天起床時枕頭上都是掉頭髮，看過皮膚科門診、服用類固醇也不見改善，後來到台北慈濟醫院身心醫學科求診，李嘉富醫師診斷是壓力引發憂鬱情緒，給予抗憂鬱劑、血清素調節劑治療，經過半年左右，患者不僅擺脫安眠藥，頭髮也慢慢長回來了。
李嘉富說，壓力對人體健康的影響可以分為優壓、劣壓，適當壓力可增進腦力，提高免疫力、戰鬥力，提升效率、存活率；但過度的壓力可能會造成焦躁鬱悶、時常請假、失眠多夢、丟三忘四、食慾不振、口苦口臭、便秘、腹瀉、頻尿等情形，更嚴重則引發自律神經系統、內分泌系統、免疫系統相關疾病，小陳大量掉髮，就是因為壓力大、工時長，影響荷爾蒙分泌，導致頭皮生長環境不佳而掉髮。
李嘉富說，很多民眾因為睡不著，去看心臟科或腸胃科門診時，請醫師順便開安眠藥，現今健保規定醫師若要開一個月以上的安眠藥，必須轉介身心科進行評估。
他指出，隨著年齡增加，自律神經功能會逐漸退化，包括心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺亢進等都是退化所造成，若無這些疾病，自律神經功能卻遠低於同齡者，可能就是壓力、情緒、熬夜、失眠所影響。治療上，失眠嚴重的患者可服用血清素調節劑，有助穩定情緒、放鬆腦細胞，而且不像安眠藥會產生依賴性；達到憂鬱症程度的患者，會給予抗憂鬱劑，一般約6至9個月可大幅改善甚至停藥。
李嘉富說，現代人工作壓力大，易導致生病，他建議「健康吃、安心睡、快樂動」為三大原則，多攝取富含「色胺酸」的香蕉、牛奶、蜂蜜、高纖餅乾和堅果類食物，有助安定焦躁不安的情緒，每週做3次運動，每次30分鐘，心跳達每分鐘130下，只要能做到這三大原則，壓力在沒有達到病態的情況下，都有機會獲得緩解。
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