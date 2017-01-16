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疑不堪憂鬱症所苦 退休警墜樓命危

警消人員爬上屋頂將馮男救下。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-16  13:39

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區84歲馮姓退休警員，因長期飽受憂鬱症所苦，今日中午11時許，疑似不堪病症折磨，從居住的療養院6樓一躍而下，重摔在旁邊民宅的屋頂上，警消獲報趕赴現場，發現其已無生命跡象，緊急將他送醫，但情況並不樂觀。

馮男的妻子向警消透露，丈夫是退休警察，長期受到憂鬱症所苦，2人目前一同居住在新莊新樹路的療養院；據了解，今日上午民眾突然聽到「碰」的一聲巨響，外出查看發現馮男倒臥在民宅屋頂。

鑑識人員初步勘驗，發現療養院6樓的女兒牆有攀爬痕跡，現場未發現打鬥痕跡，初步研判應是自殺，但詳細原因仍調查釐清。

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警消為馮男搶救。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

馮男疑似攀爬女兒牆跳樓自殺。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

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標題：疑不堪憂鬱症所苦 退休警墜樓命危


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