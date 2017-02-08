「進房間後就沒聲音了」 憂鬱症女瞞家人上吊

2017-02-08 21:37

〔記者鄭景議／台北報導〕今（8）日下午19時許，松山八德路四段上一戶民宅，驚傳有女子上吊自盡，儘管家人發現後，緊急通知醫護人員到場急救，但到場後醫護人員發現女子已明顯死亡，讓家人好生難過。

據了解，死者為59歲的朱姓女子，與家人同住，朱女在上午時悄悄走回自己房間後，便無聲無息，丈夫及兒子在傍晚時，覺得有些蹊蹺，「怎麼進房間後就沒聲音了？」，於是嘗試開門，未料一嘗試之下，發現門已鎖住，往房內大喊又得不到回應，兩人才開始慌張，雖然合力把門撞開，但已為時已晚。

家人表示，雖然朱女本來就有重度憂鬱症病史，但對她突然自殺也毫無心理準備，家人平時相處融洽，朱女自殺讓全家都十分難過，兩個本來出外的女兒接到噩耗回到家中，更是悲傷地痛哭失聲。

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