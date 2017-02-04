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年關難過 基隆、萬里1天3人輕生

2017-02-04  17:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕農曆年節連假才剛結束，基隆、萬里兩地一天竟發生3起自殺案件；有的，熬不過感情、有的撐不過病魔催逼，在年初七這天，以上吊、燒炭與割頸等方式結束生命。

警方調查，住在基隆市的30歲林姓男子，近年來與女友分分合合，不堪女友又要與他分手，昨天中午被母親發現在臥室內燒炭身亡。

警方在他的手機發現，生前曾傳簡訊給女友，透露割捨不下這段戀情，決定燒炭結束生命。

住在新北市萬里區的51歲張姓男子，農曆年節返鄉與雙親過節，昨天午後，被母親發現在車內，以美工刀割頸，經送醫急救仍傷重不治。

張母難過地指出，兒子有輕微中風，加上患有躁鬱症，因此才會想不開。

另住在基隆市的46歲廖姓男子，昨天傍晚吃飯時間失聯。他的太太返回老家找人，一入屋赫見先生竟以麻繩繞頸，上吊在屋內鐵桿上，已嘴唇發黑，氣絕多時。

警方調查，廖為毒品人口，進、出監所頻繁，可能因身陷毒癮無法自拔而輕生。

基隆地檢署檢察官劉彥君相驗後，認定死因單純，已將遺體發交家屬料理後事。

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生命線協談專線：1995。
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  • 張姓男子為中風所苦，在車內割頸自殺，傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子為中風所苦，在車內割頸自殺，傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

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