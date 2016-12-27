遵醫囑用類固醇 不怕月亮臉

2016-12-27

文／王舒民

一般人聽到類固醇大多退避三舍，因為會直接聯想到「月亮臉」或「水牛肩」，也因此有些患者因為太過害怕而忽視了此藥真正的效果與優點。

類固醇又稱為腎上腺皮質素，主要是用來「抗發炎」，因為效果強又好用，也有「美國仙丹」之稱。早期因抗發炎的效果不錯，所以被廣泛使用，甚至被濫用，長期使用除了會出現月亮臉、水牛肩、長痘痘等外表改變外，更重要的是會降低抵抗力，增加感染的風險；骨頭可能會壞死（股骨頭頸部壞死）而需要置換人工關節。

長期服用類固醇也會讓腎上腺萎縮，導致日後腎上腺素（也稱為壓力荷爾蒙）分泌不足，一旦身體遇到疾病或壓力需要腎上腺素時卻無法分泌，於是需要額外補充腎上腺素以應付身體所需。

類固醇在現今醫療領域應用範圍很廣，凡是需要「消炎」的情況都可以使用。一般常見的情況有氣喘發作、過敏反應、慢性支氣管炎、慢性腎炎、免疫風濕的疾病（如紅斑性狼瘡）或是器官移植後等，就連組織腫脹也可以使用。

在醫囑下，可慢慢調降劑量，以減少長期使用類固醇出現的副作用；但如果是自行購買含有類固醇成分的成藥長期使用，又沒有請醫師調整劑量，就有可能出現副作用，這是醫療人員最不樂見的事。

任何藥物都有其療效及副作用，因此應該視「類固醇」的療效正確使用它，而不需過分懼怕或是過度濫用。最重要的是，必須遵照醫師的醫囑，切記不可自行增減劑量，以防出現長期副作用。

（作者為台中舒民診所院長）