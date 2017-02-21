人夫與小三同居2年 無嘿休證據正宮告不成

2017-02-21 22:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕41歲的楊姓人夫，遭妻在電腦檔案中發現與22歲賴姓女員工的親吻、出遊照，楊妻懷疑2人有鬼，因此南下抓姦，但僅突擊到2人同居，楊男稱房子是租給員工住，否認同居；賴女則說，被楊妻強迫逼說「同居2年」，否認通姦，新北地檢署認定罪嫌不足，今將楊男、賴女不起訴。

據了解，楊男在高雄開設網路遊戲幣公司，與賴女是主僱關係，104年10月，楊妻在老公電腦裡，發現老公與楊女出遊與親吻等照片，及一張楊男赤裸上半身、下半身僅穿著內褲，一名女子將大腿翹在其肩上的照片，楊妻懷疑老公偷吃窩邊草，南下高雄突擊老公的租屋處，發現老公與賴女同居，賴女當下承認2人同居2年，加上賴女與老公的LINE訊息出現「我很抱歉」等語，楊妻怒而提告通姦。

楊男庭訊時否認兩人有交往、嘿休，坦承確實有一名女子將大腿翹在他的肩上，但那人並非賴女；賴女則說，會有親吻照是因攝影者要兩人拍照時親密一點，楊男並未與她住在一起，否認通姦。

檢方勘驗楊妻提出的錄音光碟，賴女在楊妻逼問下，坦承與楊男同居2年，認為楊男辯稱2人僅是僱傭關係不足採信，但因照片無任何性交與猥褻動作照，無法證明2人間有性行為，此案之前不起訴，高檢署發回再查，檢方今仍做出不起訴處分。