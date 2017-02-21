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洩密案》柯建銘庭後受訪 重申「總統不能介入司法」

2017-02-21  21:07

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院今天下午再度就立委柯建銘自訴控告前總統馬英九一案開庭；歷經5小時庭訊，今天辯論終結，合議庭定3月28日下午3時宣判。柯步出法庭後受訪重申「總統不能介入司法」；馬則再提柯關說一事，憂心台灣司法。

柯建銘較先離開法庭，面對鏡頭表示，從審判長首度提問馬英九時提到，「當黃世銘要向你報告有關於關說司法案件，你為什麼可以接見？」，可見「總統不能介入司法，憲法同樣也不准介入」的立場明確；柯接著說，就他了解，馬長期操作司法，至於自己的提告動作，除為爭取清白外，也為捍衛憲政體制而做。

較晚離庭的馬英九則說，在英、美法系國家，關說司法稱為妨害司法，都須論罪，香港甚至為無期徒刑；但台灣目前已到這種程度，司法關說議題還未進入司法改革議程，不禁要問，若像自訴人這樣有權有勢的人能夠介入關說司法，「法治水準要到什麼時候才能提高？」隨後在隨扈保護下離開。

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  • 台北地院今天下午再度就立委柯建銘（圖）自訴控告前總統馬英九一案開庭。（記者廖振輝攝）

    台北地院今天下午再度就立委柯建銘（圖）自訴控告前總統馬英九一案開庭。（記者廖振輝攝）

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