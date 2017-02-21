周比蒼名下車輛送解體廠？修車廠：只是報廢跟維修
2017-02-21 18:57
元友通運的遊覽車停在修車廠內。（記者曾健銘攝）
〔記者曾健銘、黃捷／新北報導〕國道5號翻車事故釀成33死悲劇，蝶戀花旅行社負責人周比蒼連連失言，讓罹難者家屬非常不滿，就在風頭上，今有媒體爆料，周比蒼將名下2輛遊覽車送至解體工廠準備解體，疑似欲脫產，記者實際到新北市泰山的修車廠查訪，車廠員工澄清：「廠內確實有周比蒼的車，但只是維修跟報廢！」
記者今日下午查訪泰山區該遊覽車修車廠，直擊其中1輛遊覽車已塗去「蝶戀花旅行社」的字樣，但車身仍有「元友通運」的字體；另輛蝶戀花旅行社的遊覽車則停放在工廠右側的雜草中，車體布滿灰塵。
員工透露，下午3時許周比蒼確實有到修車廠，但澄清並非解體車輛，而是陪同檢警、監理所到修車廠取走車牌，周比蒼另詢問修車費用。
員工接著說，早在國道33死事故之前，周比蒼就將名下2輛遊覽車送到修車廠，其中1輛欲報廢，另輛「元友通運」的車輛則是維修，直到國道車禍爆發後，陸續有檢警到修車廠查訪，特別交代維修報廢作業暫緩，要「保全車體」以便日後調查。
待報廢的蝶戀花旅行社遊覽車停在雜草旁。（記者曾健銘攝）
修車廠外觀。（記者曾健銘攝）
待報廢的蝶戀花旅行社遊覽車。（記者曾健銘攝）
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