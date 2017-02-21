巡邏路過土地公廟祈求保佑治安 當場抓到香油錢竊賊

2017-02-21 14:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕連神明的香油錢都敢偷！40歲陳姓男子路過基隆市尚仁街一處土地公廟前，發現無人看雇，竟持油壓剪剪斷功德箱鎖頭，企圖偷走裡面的香油錢。碰巧該轄區派出所長曾維群到土地公廟祈求轄區治安平穩，目擊陳男竊盜過程，立刻將他逮捕歸案。警方一併清查陳男身分，發現他也犯下另3間宮廟竊案，今日將他函送法辦。

基市警八堵分駐所長曾維群表示，每次經過該土地公廟都會下車向土地公祈求至安平穩，17日深夜10點，路過土地公廟時，卻發現有人影，定睛一看廟內功德箱已被破壞，一名男子正在伸手拿裡面的香油錢，立刻將他逮捕。

警方調查，陳男因缺錢購毒施用，專門選定夜晚無人看管的廟宇下手，15日發生的三件竊案也是陳男所為。

警訊後，竊盜及施用毒品罪嫌將陳嫌移送基隆地檢署偵辦，也將擴大追查陳男有無涉及其他案件。

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