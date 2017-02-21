清洗肥料桶害死人 負責人求得家屬諒解 獲判緩刑
瑞芳肥料沼氣中毒事件，負責人求得受害家屬原諒，獲得緩刑。圖警方與鑑識人員攀爬上高梯，測量肥料桶的高度（資料照，記者吳昇儒攝）
（有資料照S-151020-01107-A-002~012）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕瑞芳區某肥料廠工人陳兩全前年清洗10噸重肥料桶時，因吸入過多沼氣頭昏，向桶外的李姓工人求救。李男進桶救人卻也一起昏厥，被發現時均無生命跡象，不治身亡。檢警調查，方姓負責人未依規定設置保護設備，觸犯業務過失致死罪。基隆地方法院法官則認為，方女坦承犯行並與家屬達成和解，判處有期徒刑1年6月，緩刑5年。
「為什麼沒有讓他們戴呼吸器，為什麼」陳、李兩人的家屬到基隆殯儀館時等候檢察官相驗時，在門外痛哭失聲，並質疑方姓負責人為什麼沒有給兩人合適的裝備；方女也當場下跪，非常自責，希望能取得家屬的原諒。
檢警調查，該環保公司在瑞芳設置肥料廠超過7年的時間，當時53歲陳兩全是3年前進入公司38歲李格勝則晚了一年，肥料廠員工感情都非常要好，而廠內共有450桶高2.9公尺直徑2公尺肥料桶。
案發時陳男正穿著青蛙裝在清理黏附桶內的有機液態肥料雜質，李男負責戒護。
警方推測，身材壯碩的陳男發現身體不適，向桶外身材瘦小的李男求救。李男擔心好友出狀況，情急之下伸手要拉他出來，卻因身材落差太大，反被拉入桶內，兩人因身體不適時無法求援發生意外，被發現已經過了快1小時。
新北市消防局瑞芳分隊利用切割器材破壞肥料桶，迅速將兩名患者救出，但已無生命跡象。陳男被救出時面部朝上，而李男則是趴在水面下，緊急分別送往八堵、瑞芳礦工醫院急救，仍不治身亡。
檢方調查，環保公司負責人未依規定配置氣體偵測器以隨時測量液體肥料桶內硫化氫氣體濃度，並採取通風換氣措施置換桶槽內部流化氫氣體或以其他方式導入新鮮空氣等適當措施，導致兩人身亡，依業務過失致死將方姓負責人起訴。
法官認為，方女因未依規定設置防護設備，導致2名被害人死亡，但考量犯後坦承犯行，並與家屬以940萬元達成和解，也獲家屬原諒，故予以緩刑；另環保公司違反職業安全衛生法致生職業災害罪，處罰金6萬元。
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