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債務糾紛引殺機 男子麵店結帳被砍雙臂

2017-02-20  12:44

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲羅姓男子，今天凌晨1點多，與朋友前往台北市遼寧街夜市內的麵店吃消夜，當羅等人吃完在結帳要離開時，忽然有4名持刀的黑衣男子從一旁的騎樓竄出，他們見到羅拿刀就砍，並朝他左、右手臂各砍一刀後立即逃逸。

羅被砍後血流不止，經緊急送醫後幸無大礙。警方研判，黑衣男下手不狠，也沒朝頭部、臟器等重要部位下手，研判只是想下手警告羅。

警方說，員警事後趕到醫院企圖釐清案情，但羅卻不願配合，只說自己與人有債務糾紛，恐怕才因此被砍但不願提告，也不透漏相關細節。不過警方認為持刀黑衣男危害治安甚鉅，目前已經調閱監視器掌握他們身分，正全力緝凶。

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  • 羅男（右方白衣男）與朋友結帳。（記者王冠仁翻攝）

    羅男（右方白衣男）與朋友結帳。（記者王冠仁翻攝）

  • 羅男被砍後血流不止。（記者王冠仁翻攝）

    羅男被砍後血流不止。（記者王冠仁翻攝）

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