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台中公車右轉「內輪差」釀禍 單車男遭捲入腿斷多處傷

公車右轉時與直行單車發生碰撞。（民眾提供）

公車右轉時與直行單車發生碰撞。（民眾提供）

2024/03/11 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛公車今天上午行經北區一處路口右轉時，疑內輪差視線死角，與另輛單車發生碰撞，騎士當場連人帶車被捲入車底，除單車損毀也造成騎士全身多處受傷，所幸經緊急送醫後意識清楚，沒有生命危險，至於詳細的肇事原因仍需進一步鑑定釐清。

這起公車與單車碰撞事故發生在今天上午近8時，地點在北區三民路三段與精武路口，轄區第二分局獲報到場處理，經查現場為40歲謝姓司機，駕駛「中台灣客運」公車沿精武路右轉三民路時，另名38歲張男則是騎乘單車，跟公車一樣從精武路起步，但要往大誠街方向直行，雙方在該路口處發生碰撞。

由於是公車右車身與腳踏車前車頭發生碰撞，張男當場連人帶單車被捲入公車車底，造成張男頭部、雙腿骨折等全身多處受傷，經緊急送往中國附醫急診室後，所幸意識清楚，沒有生命危險，警方表示，謝姓公車司機沒有酒駕，自述右轉時沒看到單車，至於詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第二分局提醒民眾，行車遇有轉向或變換車道等情況時，應先顯示方向燈且讓直行車先行、注意安全距離、注意內輪差及視線死角範圍有無其他人車，此外也要隨時注意車前狀況，建立正確駕駛觀念，才能減少交通事故發生、確保你我用路安全。

張男連人帶單車遭捲入車底。（民眾提供）

張男連人帶單車遭捲入車底。（民眾提供）

警方獲報到場處理。（民眾提供）

警方獲報到場處理。（民眾提供）

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