凌晨酒後返家 只差10公尺倒地身亡

2017-02-20 06:18

〔即時新聞／綜合報導〕62歲陳姓男子今天凌晨1點多，酒後走路返回北市濱江街的地磅住處，卻在距離地磅站前10公尺處跌倒，被發現時已明顯死亡，警方調閱監視器，排除他殺，已將遺體交由家屬辦理後事。

《蘋果日報》報導，地磅站是陳男的兒子所開設，陳男昨晚外出到卡拉OK喝酒，直到凌晨才返回地磅站，走路不慎跌倒撞到頭意外死亡，警方採證，並調閱監視器，確定沒他殺嫌疑。