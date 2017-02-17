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人夫違背承諾未離婚 小三怒嗆「殺你全家」

2017-02-17  16:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕54歲的陳姓熟女與楊姓人夫發生婚外情，不滿借50萬元資助楊男，對方卻未依承諾與妻子離婚，兩人相約在餐廳談判，陳女氣得向楊男恫稱：「殺你全家」、「要死大家一起死」、「白曉燕是怎樣死的，人到瘋狂的時候就會那樣做」等語，新北地院今依恐嚇罪，判陳女拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，104年6月11日下午4時許，陳女與楊男相約在新北市某餐廳談判，陳女不滿楊男承諾要跟老婆離婚，恢復單身，但迄今卻未離婚，不滿連珠炮恫嚇：「我為了50萬，我可以殺你全家」、「還是我現在馬上買汽油去你家」、「大家同歸於盡」、「你女兒在路上說實在，很危險，你就保佑她不要出門」、「我要是抓狂會拿刀去殺你全家」、「那個女人（指楊妻）根本欠揍」、「你的行為太可惡了，你沒有讓黑道嚇到的樣子」、「白曉燕是怎樣死的，人到瘋狂的時候就會那樣做」等語，楊妻經老公轉知後嚇得報警提告。

陳女坦承出言恐嚇，法官考量陳女之所以口出惡言，主為宣洩情緒，氣憤感情付諸流水，因此判處拘役40日。

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